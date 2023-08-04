Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'la sözleşme uzatmayan ve adı Türk kulüpleriyle anılan Japon futbolcu Daichi Kamada, Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaşma sağladı. | Son dakika transfer haberleri

İtalya'nın Lazio takımı, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Japon futbolcu Daichi Kamada'yı renklerine bağladı.

Lazio Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Kamada ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından anlaşmanın detayları açıklanmasa da İtalya basınında sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Sagan Tosu takımında başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017'de Eintracht Frankfurt'a imza attı. Belçika temsilcisi Sint-Truiden'e bir sezonluğuna kiralanan Kamada, Eintracht Frankfurt kariyerinde 179 maça çıktı ve 40 gol, 33 asistlik performans sergiledi.

İsmi Türk kulüpleriyle de anılan Kamada, Japonya Milli Takımı'nda ise 29 maçta 6 gol attı.