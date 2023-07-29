BARCELONA - REAL MADRID MAÇI CANLI | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon öncesinde İspanya'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Dallas Cowboys Stadı'nda yapılacak mücadelenin öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon için hazırlıklarına başlayan Barcelona, El Clasico hazırlık maçı kapsamında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Arda Güler'in de maçta forma giyme ihtimaline karşı futbolseverler tarafından maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da (Cumartesiyi Pazara bağlayan gece) karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Spor Plus'tan canlı yayınlanacak.

👉AYŞE BEGÜM ONBAŞI ÖZEL | LEZZETLİ VE FİT TARİFLER İÇİN TIKLAYIN👈

ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.