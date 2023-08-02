Panama - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Panama ve Fransa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Panama - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Panama ile Fransa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panama - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANAMA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panama - Fransa maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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