Güney Afrika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Güney Afrika ve İtalya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Güney Afrika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Güney Afrika - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Güney Afrika ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Afrika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY AFRİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Afrika - İtalya maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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