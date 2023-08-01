Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Volendam ve Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Volendam - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Volendam - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Volendam, Alanyaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Volendam - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VOLENDAM - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Volendam - Alanyaspor 1 Ağustos Salı günü saat 19:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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