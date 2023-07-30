Haberler Futbol Haberleri Rıza Çalımbay Bosna Hersek'in başına mı geçiyor?

Rıza Çalımbay Bosna Hersek'in başına mı geçiyor? Ülkemizde son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay için Bosna Hersek'in başına geçeceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 14:04









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Sivasspor'da çalıştığı 4 sezonluk süreçte 3 kez üst üste Avrupa'ya giden, Türkiye Kupası kazanıp Konferans Ligi'nde gruptan lider çıkan Rıza Çalımbay'a dev teklifler var.



Fanatik'te yer alan haberde geçtiğimiz günlerde katıldığı yayıncı kuruluş programında Araplar'dan gelen bir teklifi reddettiğini duyuran deneyimli teknik adamın Edin Dzeko'nun yıldızı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın hoca adayları arasında yer aldığı öğrenildi. Eylül'deki maçlar öncesi teknik direktörünü henüz belirlemeyen federasyon yetkililerinin kısa süre içerisinde Çalımbay'la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



Faruk Hadzibegic'le yollarını ayıran Bosna Futbol Federasyonu'nun görüşme yapacağı adaylar arasında Rıza Çalımbay da yer alıyor.



LÜKSEMBURG DA VARDI



Başarılı hocanın da Milli Takımlar seviyesinde çalışmak istediği belirtildi. Lüksemburg'un da hoca adayları arasında olduğunu açıklayan 60 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içerisinde Bosnalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.