Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Manchester United ve Dortmund kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Manchester United ile Dortmund, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Dortmund 31 Temmuz Pazartesi günü saat 04:00'te karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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