Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Atletico Madrid ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Atletico Madrid ile Manchester City, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Manchester City 30 Temmuz Pazar günü saat 14.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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