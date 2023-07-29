Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, son olarak İspanyol ekip Valencia forması giyen yıldız oyuncu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı.
Valencia'dan ayrılan Edinson Cavani Boca Juniors'ta!
Boca Juniors, Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.07.2023- 00:02
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, son olarak İspanyol ekip Valencia forması giyen yıldız oyuncu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı.