📺Vermem Seni Ellere 6. BÖLÜM İZLE

VERMEM SEN─░ ELLERE 6. B├ľL├ťM ─░ZLE | atv ekranlar─▒ yaz sezonunu, fragmanlar─▒yla seyircileri ekran ba┼č─▒na kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile a├žt─▒. Ba┼čar─▒l─▒ oyuncu kadrosunun yan─▒ s─▒ra ba┼čar─▒l─▒ hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 6. b├Âl├╝m konusu ve detaylar─▒n─▒ haberimizde derledik.

Zeli┼č, her ┼čeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurdu─ču evde, her ┼čeyi ├Â─črenmek ├╝zeredir. Hande'de Zeli┼č'in varl─▒─č─▒ndan habersiz onca hayalle dayay─▒p d├Â┼čedi─či eviyle vedala┼čmaktad─▒r. Zeli┼č'in, her ┼čeyi ├Â─črenecek olmas─▒ en ba┼čta onun planlar─▒n─▒ suya d├╝┼č├╝rece─činden Zeli┼č'i oradan g├Ândermek i├žin elinden geleni yapar. Zeli┼č, yine Mehmet'in ge├žmi┼čine te─čet ge├žmi┼č, ger├žekleri ├Â─črenememi┼čtir. Ama bu, ├Â─črenmeyece─či anlam─▒na m─▒ gelmektedir? Mehmet, bu s─▒rr─▒ daha ne kadar saklayacakt─▒r? Zeli┼č'in Hande ile olan arkada┼čl─▒─č─▒ Mehmet'i fazlas─▒yla rahats─▒z etmeye ba┼člam─▒┼č, Hande ve Zeli┼č'in birlikte organize etti─či y├Âresel ├╝r├╝n pazar─▒na gitmeyi reddetmi┼čtir. Ama Mehmet o etkinli─če ba┼č d├╝┼čmanlar─▒ndan birinin daha gitti─čini ├Â─črendi─činde kay─▒ts─▒z kalabilecek midir? Mehmet, Zeli┼č'e ├žok sinirlidir. Zeli┼č yine kendi bildi─čini okumu┼č hem Soner'in hem de Hande'nin ekme─čine ya─č s├╝rm├╝┼čt├╝r. Ama ├Âyle bir ┼čey olur ki Mehmet ve Zeli┼č; aralar─▒ndaki ba─č─▒n kolay kolay kopmayaca─č─▒n─▒ anlar. ─░lk defa birbirlerine kar┼č─▒ ├žok a├ž─▒k ve itirafa ├žok yak─▒n olduklar─▒ anda Zeli┼č; Mehmetle aras─▒ndaki o b├╝y├╝k engelle kar┼č─▒la┼č─▒r.

