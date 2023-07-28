Haberler Futbol Haberleri Transfer haberi: Riyah Mahrez Al-Ahli'ye imzayı attı!

Transfer haberi: Riyah Mahrez Al-Ahli'ye imzayı attı! Son dakika transfer haberleri: Al-Ahli, Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyah Mahrez'i transfer ettiklerini açıkladı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 15:21









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Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli, Cezayirli yıldız Riyah Mahrez'i transfer ettiklerini açıkladı.



Al-Ahli bu transfer için Manchester City'e 35 milyon euro bonservis ödeyecek.



32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.



Mahrez Suudi Arabistan ekibinden yıllık 50 milyon euro maaş kazanacak.



Le Havre, Leicester City ve Manchester City formaları giyen Mahrez kariyeri boyunca toplam 487 maça çıktı, 137 gol ve 109 asist kaydetti.