Sadio Mane'nin yeni takımı belli oldu!

Son dakika transfer haberi: Dünya yıldızı Sadio Mane'nin yeni takımı belli oldu. Ünlü gazeteci açıkladı. İşte detaylar...

Transfer döneminde yıldız futbolcu Sadio Mane'nin adı birçok takımla adı geçti.

Senagelli yıldız geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e 32 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

Yıldız futbolcu Almanya'dan Arabistan'a transfer oluyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Sadio Mane Al Nassr'a transfer oluyor.

Haberin devamında yer alan bilgilere göre, iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Mane'nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya varıldı.

Yıldız futbolcu Bayern Münih ile 38 maçta 12 gol asist yaptı.