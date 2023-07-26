İspanya - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İspanya ve Zambiya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İspanya ile Zambiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Zambiya maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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