Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bayern Münih ile Manchester City, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Manchester City maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 13:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.