İspanya La Liga'nın 34. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Cadiz'i konuk edecek. Bu müsabaka öncesi Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak edilirken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcunun maçta ilk 11'de başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 34. hafta müsabakasında lider Real Madrid Estadio Santiago Bernabéu'da Cadiz'i konuk edecek.

Eflatun-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçta süre bulamayan Arda Güler'in bu maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyordu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Cadiz maçında ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

Milli futbolcu, Real Madrid'in 33. hafta maçında Real Sociedad ile oynadığı maçta maça ilk 11'de başlamış ve takımının tek golünü atıp Real Madrid'i galibiyete taşımıştı.

18 yaşındaki oyuncu Sociedad maçında en çok adam eksilten futbolcu ve takımda en çok ikili mücadele kazanan 2. isim olmasının yanı sıra %94 pas isabetiyle oynarak maçın adamı seçilmişti.