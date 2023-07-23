Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Newcastle United ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Newcastle United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Newcastle United, Aston Villa, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Aston Villa maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 02:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.