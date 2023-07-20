Toplantının gündeminde genel kurul olduğunu söyleyen Ali Koç, "Çünkü fikstür çekimi olduğu gün diğer konuları federasyonla yaptığımız toplantıda görüşmüştük. Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak ben 1 yıl daha devam edeceğim. Yönetim kurulumuzu, görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Genel sıkıntılarımızı, sorunlarımızı ilgilendiren konulara çok fazla değinmedik. Federasyonla ilgili genel beklentilerimizi konuştuk. Onlarla daha sık, daha rutin gündemi belirleyip daha küçük gruplarla hedef odaklı toplantıların bu yeni dönemde yapılmasının daha uygun olacağını, daha efektif olacağını kararlaştırdık. Biliyorsunuz sayın Büyükekşi ve yönetim kurulunun futbolda yapısal dönüşümü yapmak için kafalarında bir sürü plan, program var. Strateji çalışmaları var, markanın tekrar konumlandırılması çalışması var, Süper Lig için yeni bir markalama var. Biliyorsunuz hepimiz gazetelerde okuruz 'motosikletle son anda yetişti' artık onlar kalkıyor. Çok daha modern, çok daha dijitalleşmiş bir yapıya alınıyor. Federasyonun yenilikler getirmeye çalıştığı bir ortamda bizim de Kulüpler Birliği olarak diyaloğa, beraber çalışmaya son derece açık bir ortamda belki de ileriye dönük olarak Süper Lig A.Ş'nin federasyonun bu döneminde tohumlarını ciddi bir şekilde attığımız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Karşı taraf da buna açık. İngiltere'de neredeyse her şeye kulüpler karar veriyor, hakem konuları dışında. Türkiye'de hiçbir şeye kulüpler karar vermiyor. Bunun ortasında bir model geliştirmemiz lazım. Bunun çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Öyle olsaydı biz çoktan yeni dönem yayın ihalesini yapmış olurduk. Yayın ihalesinde, geçen yıl fikstür çekiminde anlattığım gibi böyle saçma sapan mantıksız indirimler olmazdı. Biz yönetiyor olurduk" dedi.

ALİ KOÇ: 8+3 KONUŞTUĞUMUZ GİBİ DEVAM EDİYOR

Ali Koç, yabancı kuralının nasıl olacağıyla ilgili ise, "Bu 9+2 nasıl gündemde geldi biz de tam anlamış değiliz. 8+3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene başaramadığımız konulardan bir tanesi hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip, altına imza atıp ondan sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmaktı, olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız bu Aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenip, bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum bir ortamda 9+2 mi olsun, 8+3 mü olsun kuralı yok. Biz federasyonumuza şu konuyu getirdik; Türkiye Cumhuriyetleri'ndeki oyuncuların Türk statüsünde oynamasını, çift pasaportlu, bizde oynayamayacak Türk doğumlu oynamasını rica ettik, yürürlüğe soktular. Dolayısıyla çift taraflı bir ilişki var. Her istediğimiz oluyor mu hayır. Ama kulüplerden gelen talepler ciddi anlamda değerlendiriliyor. Olabilecekler oluyor, bazılarını da federasyon yapmak istiyor ama muvaffak olamıyor, başka kurumlar müsaade etmiyor. Voleyboldaki başarının yaşanabilmesi için çok uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir planlamayı yapması lazım. Bunun bire bir gözümüzün önünde örneği var. Şimdi dikkat edin erkek voleybolda da aynı yatırımlar yapılıyor. Tohumlar meyve vermeye başladı. Biz de benzer bir yaklaşımı futbolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.