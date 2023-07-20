Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğindeki 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası bugünkü maçlarla başladı. İlk kez 32 takımın mücadele edeceği dev organizasyonun ilk gününde Yeni Zelanda - Norveç ve Avustralya - İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Yeni Zelanda'daki organizasyon öncesinde Auckland şehir merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Futbol takımlarının kaldığı otelin yakınında şantiyeyi basan silahlı saldırganın 2 işçinin ölümüne sebep olduğu, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

INFANTINO: GEREKLİ GÜVENCELERİ ALDIK

Yaşanan olayın ardandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, Spor Bakanı Grant Robertson, görüşme gerçekleştirdi. Silahlı saldırının ardından Yeni Zelenda yetkililerinin çalışmalarını takdir ettiklerini dile getiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, "En başından beri sürekli iletişim halindeyiz ve Yeni Zelanda'daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılan takımların ve taraftarların emniyeti ve güvenliği ile ilgili olarak Spor Bakanı Grant Robertson'dan gerekli güvenceleri aldık. FIFA, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerini sunarken, düşüncelerimiz ve dualarımız bu trajik olayda yaralananlarla birlikte" dedi.

GRANT ROBERTSON: TURNUVANIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FIFA YÖNETİMİNE GEREKLİ GÜVENCELERİ VERDİK

Yeni Zelenda Spor Bakanı Grant Robertson ise şunları dile getirdi: "Bu trajik olayın ardından verdikleri destek için FIFA'ya teşekkür ediyoruz. Bu olayın FIFA Kadınlar Dünya Kupası turnuvasıyla hiçbir şekilde ilgisi ve hiçbir ulusal güvenlik endişesi yoktur. Turnuvanın güvenliği konusunda FIFA yönetimine gerekli güvenceleri verdik. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmamızla ilgili kapsamlı bir güvenlik planı var. Yaşanan olayla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Yeni Zelanda ile Norveç arasındaki maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

110 MİLYON DOLAR'LIK REKOR ÖDÜL

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda verilecek para ödülü ise turnuva rekoru olacak. FIFA, bu seneki organizasyonda toplamda 110 milyon Dolar para ödülü dağıtacak. Kupada şampiyonluk elde edecek takım 10, finalist ise 7.5 milyor Dolar para ödülünün sahibi olacak.