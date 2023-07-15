15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 yılında milli irademize ve demokrasiye olan inancımıza kasteden hain darbecilere geçit vermeyen sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi dualarımızla, rahmetle ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Büyük futbol ailesi olarak darbecilerin ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak terörü lanetliyorum. Milletimizin vatanına ve bayrağına olan bağlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı sonsuza dek süreceğinden en ufak bir şüphem yoktur. Bu vesileyle, 7. yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü bir kez daha kutluyorum."