GALATASARAY FC CSAKVAR MAÇI - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon 3 kulvarda yer alacak Aslan, Csakvar ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Csakvar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Macaristan temsilcisi FC Csakvar ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FC CSAKVAR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçı 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.