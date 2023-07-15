HİRVİNG LOZANO KİMDİR? | Hirving Lozano kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Meksikalı yıldız isim JHirving Lozano ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Hirving Lozano'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Meksikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HİRVİNG LOZANO KİMDİR?

Hirving Lozano, 30 Temmuz 1995 yılında Mexico City, Meksika'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki yıldız isim sağ kanatta görev yapmaktadır. Napoli forması giyen Hirving Lozano, 64 kez de milli formayı giymiştir. Bu sezon 41 maça çıkan Lozano, 4 gol 4 asist üretmiştir. Pachua'da yetişen Lozano, PSV ve Napoli formaları giymiştir.