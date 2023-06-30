AİNSLEY MAİTLAND-NİLES KİMDİR? | Ainsley Maitland-Niles kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan İngiliz yıldız isim Ainsley Maitland-Niles ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Ainsley Maitland-Niles kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Ainsley Maitland-Niles'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İngiliz futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Ainsley Maitland-Niles kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

AİNSLEY MAİTLAND-NİLES KİMDİR?

Ainsley Maitland-Niles, 29 Ağustos 1997 yılında Londra, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 180 cm boyundaki Ainsley Maitland-Niles, sağ bek olarak görev yapmaktadır. Ainsley Maitland-Niles, Arsenal'de futbola başlamıştır. Ipswich, West Brom, Roma, Southampton gibi ekipkerde kiralık forma giymiştir. Bu sezon 27 maçta süre almış ve 1 asist üretmiştir.