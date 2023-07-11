TRANSFER HABERLERİ: Fabio Borini resmen Sampdoria'da!

Vavacars Fatih Karagümrük ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Fabio Borini, İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria ile anlaştı ve 2 yıllık sözleşmeye imza attı. | Son dakika transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 10:40