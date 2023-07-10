ADAMA TRAORE KİMDİR? | Adama Traore kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan İspanyol yıldız isim Adama Traore ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Adama Traore'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Adama Traore kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ADAMA TRAORE KİMDİR?

Adama Traore, 25 Ocak 1996 yılında İspanya'da dünyaya gelmiştir. 178 cm boyundaki Adama Traore, sağ kanat olarak görev yapmaktadır. 8 kez milli formayı giymiştir. Barcelona'da futbola başlamıştır. Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton gibi takımlarda forma giymiştir. 373 maçta 31 gol 59 asist üretmiştir.