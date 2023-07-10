DUSAN TADIC KİMDİR? | Dusan Tadic kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Surbistanlı yıldız isim Dusan Tadic ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Dusan Tadic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Sırbistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DUSAN TADIC KİMDİR?

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Tadic, sol kanat olarak görev yapmaktadır. 98 kez milli formayı giyen yıldız isim 21 gol kaydetti. Ajax forması giyen Tadic, 6 milyon euro piyasa değerine sahiptir. Vojvodina'da futbola başlayan Tadic, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax'ta oynadı. 660 kez sahaya çıkan Tadic, 202 gol 232 asist üretmiştir.