ZAYNUTDINOV KİMDİR?
İtalya U19 - Polonya U19 maçı saat kaçta?
Canlı Döviz ve Altın Kuru
MERCİMEKLİ FİT CİPS TARİFİ 🤤
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den Arda Güler sözleri! Yunus Akgün'den Arda Güler sözleri! 12:01
Gerçek ortaya çıktı! Arda Güler... Gerçek ortaya çıktı! Arda Güler... 11:48
Güneş'ten o isme tam not! Kartal'dan cazip teklif Güneş'ten o isme tam not! Kartal'dan cazip teklif 10:40
G.Saray'da isim için karar verildi! Transfer... G.Saray'da isim için karar verildi! Transfer... 10:21
Kartal'dan transfer raporu! Listede 5 yıldız var... Kartal'dan transfer raporu! Listede 5 yıldız var... 10:07
Alternatifi hazır! Oyuncuyla anlaşma tamam Alternatifi hazır! Oyuncuyla anlaşma tamam 09:22
Daha Eski
Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:19
F.Bahçe'de transfer hakkında flaş eleştiri! F.Bahçe'de transfer hakkında flaş eleştiri! 09:04
F.Bahçe'ye Sambacı maestro! F.Bahçe'ye Sambacı maestro! 01:22
Fransızlar müjdeyi verdi: Icardi Arabistan'ı reddetti Fransızlar müjdeyi verdi: Icardi Arabistan'ı reddetti 01:03
Jorge Jesus Fırtına'dan o yıldızı istedi! Jorge Jesus Fırtına'dan o yıldızı istedi! 00:39
F.Bahçe'den G.Saray'a Paredes çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a Paredes çalımı! 00:34
SON DAKİKA