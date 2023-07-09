Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İtalya U19 ve Polonya U19 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İtalya U19 - Polonya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya U19 - Polonya U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İtalya U19 ile Polonya U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya U19 - Polonya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA U19 - POLONYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya U19 - Polonya U19 maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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