ALEXANDER DJIKU KİMDİR? | Alexander Djiku kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Ganalı yıldız isim Alexander Djiku ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Alexander Djiku kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexander Djiku'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Ganalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexander Djiku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 yılında Montpellier, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Gana uyrukludur. 182 cm boyunda olan Alexander Djiku, stoper olarak görev yapmaktadır. 8 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bastia'da yetişen Alexander Djiku, Caen ve Strasbourg formaları giymiştir. Kariyerinde 246 maça çıkan Alexander Djiku, 6 gol 3 asist üretmiştir.