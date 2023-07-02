Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İngiltere U21 ve Portekiz U21 karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere U21 - Portekiz U21 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İngiltere U21 ile Portekiz U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE U21 - PORTEKİZ U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı 2 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İngiltere U21 - Portekiz U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE