Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Fransa U21 ve Ukrayna U21 karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa U21 - Ukrayna U21 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Fransa U21 ile Ukrayna U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA U21 - UKRAYNA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı 2 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Fransa U21 - Ukrayna U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE