SIMON BANZA KİMDİR? | Simon Banza kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Fransız yıldız isim Simon Banzaile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Simon Banza'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SIMON BANZA KİMDİR?

Simon Banza, 13 Ağustos 1996 yılında Creil, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 189 cm boyundaki Simon Banza, Braga forması giymektedir. Santrafor olarak görev yapan Simon Banza, 47 maçta 14 gol 10 asist ile sezonu tamamlamıştır. Lens altyapısında yetişen Banza, Beziers, Titus Petange, Famalicao, Braga gibi ekiplerde oynamıştır.