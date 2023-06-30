DANİEL AMARTEY KİMDİR? | Daniel Amartey kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Ganalı yıldız isim Daniel Amartey ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Daniel Amartey'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Ganalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DANİEL AMARTEY KİMDİR?

Daniel Amartey, 21 Aralık 1994 yılında Acca, Gana'da dünyaya gelmiştir. 186 cm boyundaki Daniel Amartey, stoper olarak görev yapmaktadır. Milli formayı 48 kez giymiştir. Leicester City forması giyen Daniel Amartey bu sezon 24 maça çıkmıştır.