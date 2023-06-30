YUSUF YAZICI KİMDİR? | Yusuf Yazıcı kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Yusuf Yazıcı ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Yusuf Yazıcı'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundadır. On numara pozisyonunda oynayan Yusuf Yazıcı, 39 kez milli formayı giymiştir. Bu sezonu Trabzonspor'da geçiren Yusuf Yazıcı, 24 maçta 6 gol 2 asist üretmiştir.