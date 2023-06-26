KELECHI IHEANACHO KİMDİR? | Kelechi Iheanacho kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Nijeryalı yıldız isim Kelechi Iheanacho ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Kelechi Iheanacho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Nijeryalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KELECHI IHEANACHO KİMDİR?

Kelechi Iheanacho, 3 Ekim 1996 yılında Imo, Nijerya'da dünyaya gelmiştir. 185 cm boyundaki Kelechi Iheanacho, santrafor olarak görev yapmaktadır. Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Kelechi Iheanacho, 42 maçta 11 gol atmıştır. Bu sezon İngiltere Premier Lig'den düşen Leicester City ile 35 maçta 8 gol 5 asist üretmiştir.