GABIGOL KİMDİR? | Gabigol kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız isim Gabigol ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Gabigol'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

GABİGOL KİMDİR?

Gabigol, (Gabriel Barbosa), 30 Ağusatos 1996 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 178 cm boyundaki yıldız golcü forvet olarak görev yapmaktadır. Flamego forması giyen Gabigol, 33 maçta 16 gol 3 asist üretmiştir. Brezilya Milli Takımı ile 18 maça çıkan Gabigol, 5 gol kaydetmiştir.