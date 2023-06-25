DİVOCK ORİGİ KİMDİR? | Divock Origi kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Belçikalı yıldız isim Divock Origi ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Divock Origi'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Belçikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Divock Origi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DİVOCK ORİGİ KİMDİR?

Divock Origi, 18 Nisan 1995 yılında Oostende, Belçika'da dünyaya gelmiştir. 189 cm boyundaki Divock Origi, santrafor bölgesinde görev almaktadır. Belçika Milli Takımı'nda 32 kez forma giyen Divock Origi 3 gol kaydetmiştir. Milan formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Origi, 2 gol 1 asist üretmiştir. Genk altyapısında futbola başlayan Divock Origi, Lille'e transfer olmuştur. Liverpool, Wolfsburg ve Milan'da oynamıştır.