Kerem Demirbay'a İtalyan talip! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de kariyerini sürdüren Kerem Demirbay'a, Serie A temsilcisi Fiorentina talip oldu. 30 yaşındaki oyuncunun adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılmıştı.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın ismi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anılıyor.

Avrupa liglerinde takımların yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina, Alman ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem Demirbay'ı geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde takıma dahil etmek istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Kerem Demirbay'ın ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.