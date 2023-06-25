Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Çekya U21 sahasında Almanya U21'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çekya U21 - Almanya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çekya U21 - Almanya U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Çekya U21 ile Almanya U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya U21 - Almanya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA U21 - ALMANYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya U21 - Almanya U21 maçı 25 Haziran Pazar günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

ÇEKYA ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN