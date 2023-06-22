Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Norveç ve İsviçre kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Norveç U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norveç U21 - İsviçre U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Norveç U21 ile İsviçre U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ U21 - İSVİÇRE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç U21 - İsviçre U21 maçı 22 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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