Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Fransa ve İtalya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fransa U21 - İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa U21 - İtalya U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Fransa U21 ile İtalya U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa U21 - İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA U21 - İTALYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa U21 - İtalya U21 maçı 22 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FRANSA U21 - İTALYA U21 MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN