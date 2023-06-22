Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Almanya ve İsrail karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya U21 - İsrail U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Almanya U21 ile İsrail U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA U21 - İSRAİL U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya U21 - İsrail U21 maçı 22 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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