📺TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI CANLI | Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye U21 Milli Takımı ile Bosna Hersek U21 Milli Takımı hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 16:00