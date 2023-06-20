Moldova - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova sahsında Polonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Moldova - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Moldova - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova - Polonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Moldova - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Polonya maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE