Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İskoçya sahasında Gürcistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İskoçya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskoçya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İskoçya ile Gürcistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Gürcistan maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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