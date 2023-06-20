Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç sahasında Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Norveç - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norveç - Güney Kıbrıs maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Güney Kıbrıs kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Güney Kıbrıs maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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