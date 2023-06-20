Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı saat kaçta?
Moldova - Polonya maçı saat kaçta?
Avusturya - İsveç maçı saat kaçta?
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