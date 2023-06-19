TRANSFER HABERİ: Celtic'te Brendan Rodgers dönemi!
İskoçya 1. Ligi ekiplerinden Celtic, Kuzey İrlandalı Teknik Direktör Brendan Rodgers ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 19.06.2023- 14:56
İskoçya temsilcisi Celtic, teknik direktörlük görevi için Brendan Rodgers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rodgers ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıklayan Celtic, 2016-2019 seneleri arasında da takımın başında bulunan Rodgers ile tekrar çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kuzey İrlandalı teknik adam, kariyerinde 1 İngiltere FA Cup, 1 İngiltere Süper Kupa, 3 İskoç Ligi, 2 İskoçya Lig Kupası ve 2 de İskoç FA Cup şampiyonluğu yaşamıştı.