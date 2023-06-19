2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi.

Poljud Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 35. dakikasında ev sahibi Ermenistan, Nair Tiknizyan ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Ermenistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Letonya ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Roberts Savalnieks, 67. dakikada durumu 1-1 yaptı. Ermenistan, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Tigran Barseghyan, ev sahibini bir kez daha öne geçirdi.

Mücadele Ermenistan'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ermenistan bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek, ikinci sıraya yerleşti. Puan cetvelinin son sırasındaki Letonya ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı.