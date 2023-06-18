Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda sahasında İtalya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hollanda - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İtalya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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HOLLANDA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hollanda

Bijlow; Dumfries, Van Dijk, Botman, Malacia; De Roon, De Jong; Bergwijn, Koopmeiners, Simons; Weghorst

İtalya

Donnarumma; Darmian, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Verratti, Pellegrini; Zaniolo, Retegui, Raspadori