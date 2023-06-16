2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. hafta maçında Malta ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 4-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ferdinando Apap (k.k), 28'de Trent Alexander-Arnold, 31. dakikada Harry Kane (p) ve 82'de ise Callum Wilson (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Malta ise 0 puanla haftayı kapattı.

Grubun bir sonraki maçında 19 Haziran Pazartesi günü İngiltere sahasında Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Malta ise yine aynı tarihte Ukrayna deplasmanında sahne alacak.