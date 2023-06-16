2024 Avrupa Elemeleri H Grubu 3. maçında Finlandiya sahasında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

2024 Avrupa Elemeleri H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Finlandiya ile Slovenya kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Finlandiya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Joel Pohjanpalo ve 64'te ise Oliver Antman kaydetti.

Bu sonucun ardından Finlandiya 6 puana yükseldi. Slovenya ise ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında 19 Haziran Pazartesi günü Slovenya sahasında Danimarka ile karşılaşacak. Finlandiya ise yine aynı tarihte San Marino'yu ağırlayacak.